Джакарта, , 10:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах, сообщает Detik.

Джоко Видодо

«Направляю самые теплые поздравления Эммануэлю Макрону с переизбранием на пост президента Франции», — заявил президент Индонезии.

Президент надеется, что Индонезия и Франция смогут продолжить совместную работу в будущем. Президент рассказал о сотрудничестве между Индонезией и Францией в Европейском союзе и G20.

«С нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с моими друзьями в укреплении прочного стратегического партнерства», — заявил Джоко Видодо.

«Особенно потому, что две наши страны председательствуют в G20 и ЕС», — подчеркнул Джоко Видодо.

На выборах президента Франции Макрон набрал 58,55% голосов, опередив с большим отрывом Марин Ле Пен, которая получила 41,45% голосов.