Джакарта, 26 апреля 2022, 10:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах, сообщает Detik.
«Направляю самые теплые поздравления Эммануэлю Макрону с переизбранием на пост президента Франции», — заявил президент Индонезии.
Президент надеется, что Индонезия и Франция смогут продолжить совместную работу в будущем. Президент рассказал о сотрудничестве между Индонезией и Францией в Европейском союзе и G20.
«С нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с моими друзьями в укреплении прочного стратегического партнерства», — заявил Джоко Видодо.
«Особенно потому, что две наши страны председательствуют в G20 и ЕС», — подчеркнул Джоко Видодо.
На выборах президента Франции Макрон набрал 58,55% голосов, опередив с большим отрывом Марин Ле Пен, которая получила 41,45% голосов.