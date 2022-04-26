Сеул, 26 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

По их словам, с 19 по 25 апреля коронавирус был выявлен у 252 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 9799.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 80 361 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 009 765.

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