Симферополь, 26 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Около 70% составляет уровень заполняемости санаториев Республики Крым на период майских праздников, об этом сообщил журналистам 26 апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

Он отметил, что ограничение авиасообщения сказалось на турпотоке, однако сейчас ситуация выравнивается.

«Заполняемость санаториев порядка 70%. Более 60% туристов приезжают в Крым автотранспортом. Ожидаем, что майские пройдут с чуть меньшей загрузкой, чем в прошлом году. При этом, с достаточно хорошей», — приводит «Крым 24» слова Волченко.

Он также добавил, что летом в Крыму ожидают не меньшее число туристов, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли об ожидаемом рекордном турпотоке в Крым в 2022 году после возобновления авиасообщения. Ограничения на полёты для ряда аэропортов центра и юга России, в том числе для аэропорта «Симферополь», действуют с 24 февраля.