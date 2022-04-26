Белогорск, Амурская область, 26 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На Забайкальской железной дороге в Амурской области будет курсировать ретропоезд «Победа». Протяжённость его маршрута составит 1775 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ЗабЖД.

Telegram-канал главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Поезд победы в Ингушетии

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Поезд будет ездить с 1 по 9 мая по станциям в городах Белогорск, Свободный и Шимановск, посёлках Магдагачи, Ерофей Павлович и Сковородино Амурской области. Ретро-состав также прибудет на четыре железнодорожных станции в Забайкальском крае.

«Локомотив знаменитой серии «Л» будет обеспечивать движение двум платформам с военной техникой, платформам-сценам, вагону-теплушке и трём пассажирским вагонам. Все желающие смогут сделать памятное селфи на фоне действующего паровоза – символа Великой Победы», — отметили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в амурском городе Белогорск накануне парада Победы состоялось шествие военнослужащих. В нём участвовали войска Восточного военного округа.