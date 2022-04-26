Москва, 26 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Продажа социальной сети Twitter не изменит его политику. Об этом 26 апреля заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

В личном телеграм-канале Медведев прокомментировал сделку по продаже соцсети, отметив, что не только владельцы определяют правила их работы, но и «настроения в государстве, которое является местом её регистрации».

Замглавы Совбеза не ждёт «никакого чудесного превращения» Twitter.

«Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдёт из американской юрисдикции», — написал Медведев.