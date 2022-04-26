Никита Третьяков,
26 апреля 2022, 11:41 — REGNUM Природе нет дела до войны. Ей нет дела до горя и смерти, нет дела до стойкости и мужества, нет дела до политики и экономики.
В Мариуполь неумолимо приходит весна. Великолепие природы, пусть даже и прирученной, садово-парковой и дворовой природы, утешает и врачует даже, казалось бы, навсегда искалеченный город.
Памятник сталевару на въезде в Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Разрушенные дома в Мариуполе
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Площадь Мира и Свободы в Мариуполе
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мурал «Милана» на стене 15-этажного дома по проспекту Мира
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Улица Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Горожане приводят улицы города в порядок
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Улица Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Осколок снаряда на улице Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Акации и ивы, цветущая слива и тюльпаны — они как будто отвоёвывают территорию у гари, копоти, осколков снарядов и битого стекла. Зима — это всегда немножко смерть, весна — торжество жизни. В Мариуполь весна пришла как раз вовремя, как раз тогда, когда и у людей время ужаса и смерти сменилось порой трудной, но все же жизни. Жизни, которая обязательно снова расцветёт пышным цветом, дай только срок.
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Во дворе жилого дома
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM