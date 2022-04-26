Никита Третьяков, 26 апреля 2022, 11:41 — REGNUM Природе нет дела до войны. Ей нет дела до горя и смерти, нет дела до стойкости и мужества, нет дела до политики и экономики.

В Мариуполь неумолимо приходит весна. Великолепие природы, пусть даже и прирученной, садово-парковой и дворовой природы, утешает и врачует даже, казалось бы, навсегда искалеченный город.

Памятник сталевару на въезде в Мариуполь
Памятник сталевару на въезде в Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Разрушенные дома в Мариуполе
Разрушенные дома в Мариуполе
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Площадь Мира и Свободы в Мариуполе
Площадь Мира и Свободы в Мариуполе
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мурал «Милана» на стене 15-этажного дома по проспекту Мира
Мурал «Милана» на стене 15-этажного дома по проспекту Мира
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Улица Мариуполя
Улица Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Горожане приводят улицы города в порядок
Горожане приводят улицы города в порядок
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Улица Мариуполя
Улица Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Осколок снаряда на улице Мариуполя
Осколок снаряда на улице Мариуполя
Никита Третьяков © ИА REGNUM

Акации и ивы, цветущая слива и тюльпаны — они как будто отвоёвывают территорию у гари, копоти, осколков снарядов и битого стекла. Зима — это всегда немножко смерть, весна — торжество жизни. В Мариуполь весна пришла как раз вовремя, как раз тогда, когда и у людей время ужаса и смерти сменилось порой трудной, но все же жизни. Жизни, которая обязательно снова расцветёт пышным цветом, дай только срок.

Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Во дворе жилого дома распустились тюльпаны
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Во дворе жилого дома
Во дворе жилого дома
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь
Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мариуполь
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM