26 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 11:41 — REGNUM Природе нет дела до войны. Ей нет дела до горя и смерти, нет дела до стойкости и мужества, нет дела до политики и экономики.

В Мариуполь неумолимо приходит весна. Великолепие природы, пусть даже и прирученной, садово-парковой и дворовой природы, утешает и врачует даже, казалось бы, навсегда искалеченный город.

Памятник сталевару на въезде в Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Разрушенные дома в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Площадь Мира и Свободы в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мурал «Милана» на стене 15-этажного дома по проспекту Мира Никита Третьяков © ИА REGNUM

Улица Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Горожане приводят улицы города в порядок Никита Третьяков © ИА REGNUM

Улица Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Осколок снаряда на улице Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Акации и ивы, цветущая слива и тюльпаны — они как будто отвоёвывают территорию у гари, копоти, осколков снарядов и битого стекла. Зима — это всегда немножко смерть, весна — торжество жизни. В Мариуполь весна пришла как раз вовремя, как раз тогда, когда и у людей время ужаса и смерти сменилось порой трудной, но все же жизни. Жизни, которая обязательно снова расцветёт пышным цветом, дай только срок.

Во дворе жилого дома распустились тюльпаны Никита Третьяков © ИА REGNUM

Во дворе жилого дома распустились тюльпаны Никита Третьяков © ИА REGNUM

Во дворе жилого дома Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM