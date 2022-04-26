Чебоксары, , 10:26 — REGNUM По делу об обмане послушника чувашского монастыря, который отдал 5 тыс. рублей на «лечение» священника, задержан житель Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались в сентябре 2021 года после обращения в полицию послушника алатырского монастыря. По его словам, которые приводят правоохранители, в одной из соцсетей он увидел объявление о сборе денег на лечение священнослужителя и после звонка по указанному номеру перечислил 5 тыс. рублей для «отца Константина», который якобы находился в тяжёлом состоянии.

В министерстве отмечают, что через некоторое время пострадавший несколько раз пытался разузнать о состоянии «больного», но абонент более был недоступен.

По подозрению в совершении мошенничества задержан 37-летний житель города Межгорье Башкирии. В МВД по Чувашии отмечают, что он признал вину, обещая возместить ущерб.

Правоохранители проверяют подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор жителю Тамбовщины, уличённому в мошенничествах. Пострадавшими являются две компании, общий ущерб которым превысил 24,6 млн рублей

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