Москва, , 10:26 — REGNUM Покупка американской компании Twitter предпринимателем Илоном Маском ничего не изменит, эта соцсеть не станет снова демократичной и справедливой, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации.

«Никакого чудесного превращения с Twitter не случится, он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд.

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