Москва, 26 апреля 2022, 10:26 — REGNUM Покупка американской компании Twitter предпринимателем Илоном Маском ничего не изменит, эта соцсеть не станет снова демократичной и справедливой, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации.
Как сообщало ИА REGNUM, владелец и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд.
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