Москва, 26 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Покупка американской компании Twitter предпринимателем Илоном Маском ничего не изменит, эта соцсеть не станет снова демократичной и справедливой, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации.

«Никакого чудесного превращения с Twitter не случится, он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд.

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