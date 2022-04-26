Кызыл, 26 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Туве после вмешательства прокуратуры зарплату получили 79 бывших работников птицефабрики «Енисейская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ysia.ru Прокуратура

По данным ведомства, в сентябре 2017 года Арбитражный суд республики признал предприятие банкротом и ввёл процедуру конкурсного производства.

«На предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 79 бывшими работниками в размере 3,4 млн рублей, включённая в реестр требований кредиторов в составе второй очереди», — отметили в прокуратуре.

Для восстановления прав работников, сотрудники надзорного ведомства вносили представления конкурсному управляющему, не раз о сложившейся ситуации информировали главу республики. После принятых мер имущество предприятия было продано и задолженность по зарплате погашена.