Берлин, 26 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В дополнение к намеченной поставке киевскому режиму 88 танков Leopard 1A5 немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается также продать украинской стороне 20 более современных танков Leopard 2, находящихся на вооружении германского Бундесвера. Об этом 26 апреля сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Bundeswehr-Fotos Leopard 2 A5

По данным последних, оборонный концерн собирается направить соответствующую заявку в немецкое министерство по делам экономики и защиты климата.

Также указывается, что имеются ввиду 110 танков Leopard 1 и Leopard 2 для киевского режима. При этом отмечается, что в Rheinmetall не стали комментировать изданию эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка.