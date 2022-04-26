Саратов, , 10:24 — REGNUM На территории лесного фонда Саратовской области введен особый противопожарный режим. Он действует с 25 апреля по 31 октября, сообщает пресс-служба минприроды и экологии региона.

Пожар в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На период действия особого противопожарного режима запрещены: проезд транспорта в лесные массивы, кроме дорог общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; разведение костров, сжигание мусора и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям; проведение сельскохозяйственных палов, а также пожароопасных работ на землях сельхозназначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для оперативной работы в наиболее горимых районах Саратовской области установили 14 видеокамер. В этом году планируется закупка еще пяти видеорегистраторов, которые появятся в Макаровском, Екатериновском, Балашовском и Вольском лесничествах.

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