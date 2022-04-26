Омск, 26 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 55-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM 26 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, подозреваемым является 60-летний пенсионер.

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17 апреля недалеко от АЗС на улице Завертяева в Омске обнаружили тело неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Следователи и полицейские провели оперативные мероприятия и установили личность погибшего. Им оказался 55-летний житель Амурского посёлка.

Подозреваемого – 60-летнего мужчину – задержали через несколько дней. Его помогли выявить установленные около АЗС и СТС камеры видеонаблюдения.

По версии следствия, пенсионер несколько раз ударил ножом проходившего мимо его дачного участка мужчину, возвращавшегося из гаража. На изъятой у подозреваемого одежде и обуви нашли следы крови убитого. Злоумышленник не смог объяснить их происхождение.

Подозреваемый арестован. Вину он не признает. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом в Бурятии предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в убийстве трёх односельчан.

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