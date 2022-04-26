Москва, , 10:23 — REGNUM Резкое повышение ключевой ставки Банка России было шоковой терапией, которая позволила остановить отток средств из коммерческих банков, но в долгосрочной перспективе это усложняет жизнь граждан и бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что ЦБ РФ вскоре понизит ключевую ставку.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день искать оптимальный уровень ключевой ставки – непростое занятие, поскольку на деятельность ЦБ РФ влияет масса неэкономический факторов, – сказала Белянчикова. — Резкое повышение ключевой ставки было в некотором смысле шоковой терапией, чтобы повлиять на курс рубля и остановить отток денежных средств из коммерческих банков. И это решение имело положительный эффект. Однако в долгосрочной перспективе высокая ставка усложняет жизнь и для граждан, и для бизнеса, которым нужны кредиты».

Белянчикова констатировала, что повышение ключевой ставки сказалось на реальном секторе, предприятиях промышленного производства и сельхозпредприятиях.

«Они не могут позволить себе брать кредиты по таким ставкам, что в итоге ограничивает рост этих отраслей. С одной стороны, снижать ставку нужно, но с другой, нельзя делать это слишком резко. Оптимально, чтобы уровень ключевой ставки позволял сохранять баланс между потреблением и накоплением», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ключевую ставку надо понижать, так как инфляция успокаивается, а рубль сильно укрепился.

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