Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев продлил запрет на вывоз из республики лома, а также отходов чёрных и цветных металлов на шесть месяцев. Соответствующий приказ был обнародован на сайте Zakon. kz.

Металлолом

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов», — говорится в документе.

Автомобильным и морским видами транспорта запрещено вывозить из страны только лом и отходы чёрных металлов. Исключение сделано для элементов железнодорожного подвижного состава, если их вывозят для ремонта.

Приказ вступает в силу 6 мая. Сообщается, что эта мера введена для поддержки казахстанских металлургических предприятий.

Стоит отметить, что ранее в Казахстане также на шесть месяцев вводился запрет на вывоз лома металлов. Он прекратил действие 19 апреля 2022 года.