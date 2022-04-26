* запрещённая в России организация

Кабул, 26 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о ремонте и вводе в строй десятков вертолётов и самолётов, повреждённых при предыдущем афганском правительстве.

Silkadv.com Вертолет

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», официальный представитель министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инаятулла Хоразми заявил, что технические специалисты министерства отремонтировали 60 вертолётов и самолётов, которые теперь готовы к полётам.

Он добавил, что сейчас у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть около 80 вертолётов и самолётов, большинство из которых были выведены из строя при падении предыдущего правительства.

В то же время, после падения Кабула несколько вертолётов и самолётов было угнано пилотами бывшего правительства в Узбекистан, но Ташкент пока отказывается передать их новому правительству Афганистана.

Заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани недавно написал в «Твиттере», что более 40 афганских вертолётов перелетели в соседние страны, в частности, в Таджикистан и Узбекистан.

Хотя пока ни один из вертолётов не был доставлен в Афганистан, Самангани сказал, что ведутся переговоры с таджикскими и узбекскими официальными лицами об их возврате.