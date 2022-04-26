Ярославль, 26 апреля 2022, 10:25 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин назначен на пост председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает Правительство Российской Федерации.

Илья Баланин
Илья Баланин
Yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Президент Владимир Путин 2 февраля подписал указ о назначении Баланина на должность заместителя руководителя Россотрудничества.

Распоряжение о назначении экс-заместителя губернатора Ярославской области было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 апреля. Прежний руководитель Елена Чернякова переходит на работу в Росстат в должности заместителя руководителя ведомства.

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