Ярославль, , 10:25 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин назначен на пост председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает Правительство Российской Федерации.

Илья Баланин Yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Президент Владимир Путин 2 февраля подписал указ о назначении Баланина на должность заместителя руководителя Россотрудничества.

Распоряжение о назначении экс-заместителя губернатора Ярославской области было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 апреля. Прежний руководитель Елена Чернякова переходит на работу в Росстат в должности заместителя руководителя ведомства.

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