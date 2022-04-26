Ярославль, 26 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин назначен на пост председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает Правительство Российской Федерации.

Yarregion.ru Илья Баланин

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Президент Владимир Путин 2 февраля подписал указ о назначении Баланина на должность заместителя руководителя Россотрудничества.

Распоряжение о назначении экс-заместителя губернатора Ярославской области было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 апреля. Прежний руководитель Елена Чернякова переходит на работу в Росстат в должности заместителя руководителя ведомства.