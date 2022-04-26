Щучье, Курганская область, 26 апреля 2022, 10:18 — REGNUM В городе Щучье Курганской области на берегу озера Окунёво обнаружили мешок со снарядами. Об этом заявил начальник регионального управления Росгвардии Андрей Быстров на заседании облдумы.
По его словам, группа специалистов выехала туда 26 апреля. «Обнаружили мешки со снарядами артиллерийскими различного калибра», — цитирует его 45. ru.
Других подробностей пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Оренбуржье нашли два снаряда.
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