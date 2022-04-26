Щучье, Курганская область, 26 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В городе Щучье Курганской области на берегу озера Окунёво обнаружили мешок со снарядами. Об этом заявил начальник регионального управления Росгвардии Андрей Быстров на заседании облдумы.

Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР Снаряд

По его словам, группа специалистов выехала туда 26 апреля. «Обнаружили мешки со снарядами артиллерийскими различного калибра», — цитирует его 45. ru.

Других подробностей пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Оренбуржье нашли два снаряда.