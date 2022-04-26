Москва, 26 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначен Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

фото сайта yarregion.ru Илья Баланин

Ранее возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова переходит на работу в Росстат. Она назначена на должность заместителя руководителя ведомства.

Перед назначением Баланин работал заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса действующая система обязательного медицинского страхования (ОМС) показала свою неэффективность.

Читайте подробнее: Миронов: ОМС показало свою неэффективность в пандемию