Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев затруднился назвать сроки снятия коронавирусных ограничений в организациях общественного питания. Он напомнил также о действующем на Дону режиме ЧС.

Sev.gov.ru Масочный режим

«Мы сейчас работаем в условиях чрезвычайной ситуации. Мы сняли почти все ограничения, остались только масочный режим, введенный на федеральном уровне, и режим работы предприятий общепита. Этот вопрос находится на рассмотрении, но, не скрою, мы не торопимся. Я разделяю беспокойство рестораторов, они находятся в довольно сложном положении», — сказал Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

Глава региона пообещал «при определённых обстоятельствах» вернуться к этому вопросу.

«Конкретных сроков назвать не могу, но каждый день мы оцениваем работу за прошедшие сутки, потому что продолжаем жить и работать в режиме ЧС», – отметил Голубев.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростове-на-Дону светлое Христово Воскресение отметили без коронавирусных ограничений. Практически все присутствующие на пасхальном богослужении в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы были без масок. Это и губернатор Ростовской области Василий Голубев, и его заместители, а также десятки православных верующих, пришедших на службу.