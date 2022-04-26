Донецк, 26 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 26 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпушено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акция «Поезд помощи» проходит в Еврейской АО с целью собрать для жителей ДНР и ЛНР продукты питания и предметы первой необходимости.