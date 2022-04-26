Москва, , 10:16 — REGNUM Пользователей Сети удивили кадры из видео обысков у членов неонацистской террористической организации, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьёва. Об этом 26 апреля пишет корреспондент ИА REGNUM.

Герои игровой серии «The Sims» Ea.com

Пользователи заметили на фотографиях среди националистической атрибутики и литературы три диска игры The Sims 3. Владельцы аккаунтов в Twitter и Telegram гадают, почему ФСБ отнесло игру в жанре симулятор жизни к нацистской символике.

«А при чём здесь Sims?» — спрашивает пользователь Telegram Олья.

«А в Sims они создавали Соловьёва, заводили его в бассейн и убирали лестницу?» — предполагает пользователь Twitter с ником «Искаженская готовится к сессии».

«Самые нужные вещи, конечно, когда идёшь на мокруху», — шутит пользователь Twitter Вольга Кувалдовская.

«Sims признают экстремистской игрой через 3…2…1», — пишет пользователь Twitter Джейми.

ИА REGNUM напоминает, что 25 апреля 2022 года ФСБ задержала неонацистов, планировавших покушение на Владимира Соловьёва. Все они являются гражданами России, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировали убийство журналиста.

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