Донецк, , 10:14 — REGNUM За 69 дней эскалации в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов украинскими боевиками погибли 83 мирных жителя, ранения получили более 360, включая 30 детей. Об этом 26 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«"За 69 дней эскалации – с 17.02 по 26.04 — погибли 83 мирных жителя, и т. ч. ребенок, ранения различной степени тяжести получил 361 мирный житель, и т.ч. 30 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены 2682 дома, почти 600 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 36 медицинских и 88 образовательных учреждений, 153 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 295 объектов электро-, водо- и газоснабжения.