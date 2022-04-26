Благовещенск, , 10:31 — REGNUM Жителя Благовещенска подозревают в многочисленных кражах. Предполагается, что мужчина похищал деньги и электронные устройства в бизнес-центрах и медучреждениях среди бела дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе управления МВД по региону.

Хищения

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Подозреваемому амурчанину 34 года, ранее его судили за уголовные преступления уже неоднократно. Мужчина был не так давно освобождён из мест лишения свободы и находился под надзором.

В отношении жителя Благовещенска возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». По версии следствия, он успел совершить семь хищений. Мужчину заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Амурской области были осуждены за кражу и незаконное хранение драгоценных металлов четыре жителя региона. Они были сотрудниками золотодобывающего предприятия «Коболдо» и присваивали себе часть драгметалла с выработок.