Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:14 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии прощаются с сержантом 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Денисом Лаптевым, героически погибшим в ходе спецоперации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

Десантник принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в 2019 и 2021 годах проходил командировку в Сирии. Погиб в ходе выполнения задач 5 апреля 2022 года на Украине.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Викторович представлен к званию Герой России (посмертно)», — отметили в администрации.

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