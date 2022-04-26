Мухоршибирский район, Бурятия, 26 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, в Мухоршибирском районе Бурятии прощаются с сержантом 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Денисом Лаптевым, героически погибшим в ходе спецоперации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

Десантник принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в 2019 и 2021 годах проходил командировку в Сирии. Погиб в ходе выполнения задач 5 апреля 2022 года на Украине.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Викторович представлен к званию Герой России (посмертно)», — отметили в администрации.

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