Правобережный район, Северная Осетия, 26 апреля 2022, 10:13 — REGNUM В Северной Осетии заключили под стражу жителя селения Заманкул, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности и покушении на убийство. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили 26 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Ранее сообщалось, что 18 апреля 2022 года в ходе конфликта с односельчанином подозреваемый выстрелил в него из ружья несколько раз, попав при этом и в своего 15-летнего сына. Мужчину с ранениями отправили в больницу, и его удалось спасти, а вот сын скончался от полученных ранений на месте.
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