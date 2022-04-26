Москва, , 10:12 — REGNUM Страны ЕС никак не могут договориться о шестом пакете санкций против России, так как некоторые из них занимают принципиально разные позиции по этому вопросу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал высказывание верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля о том, что в ЕС нет консенсуса по вопросу о нефтяном и газовом эмбарго России, а также реплику замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что шестой пакет санкций следует разработать так, чтобы минимизировать ущерб для самого ЕС.

Жозеп Боррель European Parliament

«Еврокомиссия, по-видимому, потеряла надежду на создание абсолютного экономического оружия, которое разрушит экономику России до основания, но при этом не окажет никакого отрицательного воздействия на национальные экономики объединенной Европы, – сказал Ильинский. – Европа является для нашей страны крупнейшим рынком сбыта нефти (половина российского экспорта) и природного газа (три четверти российского экспорта). Доля российской нефти в балансе ЕС составляет около 40%, а в Польше и Финляндии достигает 55% и 65% соответственно. С осени прошлого года Газпром сократил поставки газа в Европу всего на 25%, а цены на газ в ЕС выросли до исторически рекордных значений, превысивших 3000 долларов за тысячу кубометров».

Как подчеркнул профессор, Брюсселю не удается согласовать шестой пакет санкций из-за принципиального различия европейских стран по вопросу санкций.

«Боррель заявил, что остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказать давление на Путина и посадить его за стол переговоров, но на данный момент в ЕС нет единой позиции по этому вопросу, — констатировал экономист. — Боррель расстраивается, что некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. И если министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр призывает к полному нефтяному эмбарго, то Германия, Австрия и Венгрия решительно выступили против шестого пакета. В качестве разумной альтернативы для шестого пакета они предлагают снижение зависимости национальных экономик от поставок энергоносителей из России, но таким образом, чтобы затронутые страны ЕС не пострадали больше, чем сама Россия».

Теперь, как полагает Ильинский, Боррелю надо продолжать безуспешные поиски компромисса и ждать до саммита ЕС 30–31 мая, где, возможно, и будет утвержден шестой пакет санкций против России.

«Из-за отсутствия единого подхода к санкционной политике правительств стран ЕС решение по шестому пакету откладывается еще как минимум на шесть недель», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о то, что в вопросе о санкциях Европейский союз не планирует останавливаться на достигнутом.