Москва, , 10:11 — REGNUM Три уголовных дела по факту осквернения на территории Литвы памятников воинам-освободителям Красной армии возбудили следователи СК России. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что, по информации следователей, не позже 22 апреля в населенном пункте Аукшткемяй Клайпедского района Литвы вандалами облили краской памятник советским воинам 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознаменной дивизии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также указывается, что также вандалы облили краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Европы от нацизма, на проспекте Европы в городе Каунаса. Помимо этого, не позже 23 апреля также был облит краской монумент на месте захоронения советских воинов в городе Паланге.

При этом добавляется, что такие действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом.

«В рамках расследования уголовных дел устанавливаются виновные лица, их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеран Второй мировой войны из США Фрэнк Кон заявил, что происходящая в Европе в настоящее время компания по сносу и осквернению памятников воинам-освободителям Красной армии – это проявление глупости.