Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге несколько дней ищут 16-летнего горожанина. По факту безвестного исчезновения оренбуржца возбудили уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным ведомства, днем 22 апреля подросток находился в компании несовершеннолетних в квартире по улице Даля. Вечером он на автобусе ехал в сторону дома, расположенного в Южном, однако вышел из салона транспорта намного раньше — в районе пересечения улицы Постникова и проезда Коммунаров и пешком по тротуарной дорожке направился в сторону улицы Чичерина. Впоследствии молодой человек был замечен на улице Черепановых в непосредственной близости к реке Урал.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления с применением специальной техники производятся следственные действия. Координируется поисковая работа сотрудников полиции, спасательных служб, общественных поисковых организаций», — сказал официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.