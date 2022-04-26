Ангарск, Иркутская область, 26 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области сообщает подробности о неудавшейся краже майнинговой фермы в Ангарске. Инцидент произошел накануне.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

Прибыв на место происшествия, оперативники установили, что двое жителей Усольского района проникли в здание бывшего кафе через разбитое окно с намерением нажиться на металлоломе. На месте злоумышленники обнаружили оборудование для майнинга.

В это время время владелец помещения вместе с супругой приехали проверить сохранность имущества и обнаружили двух незнакомцев на территории. Подозреваемые попытались сбежать, однако один из них, 22-летний житель Усольского района, был пойман предпринимателем. Второго подозреваемого, которым оказался ранее судимый сверстник задержанного, в кратчайшее время установили усольские сыщики и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

В настоящее время с несостоявшимися похитителями работают следователи отдела полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержали подозреваемого, который признался в совершении кражи майнингового оборудования. Ущерб от содеянного составил более 3,3 млн. руб.

Читайте также: В Приангарье раскрыта кража майнингового оборудования