Лашкаргах, Афганистан, , 10:10 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд заявили, что они арестовали пять человек за убийство.

Арест Fokusutama.com

По данным информационного агентства «Шафакна», Хафез Рашид Хельманди, директор отдела информации и культуры провинции Гильменд, сообщил, что человек по имени Навруз Хан был похищен три недели назад и был убит похитителями после того, как они получили выкуп.

В разных провинциях Афганистана в последнее время произошли подобные события, и их основной причиной является рост уровня бедности и безработицы.