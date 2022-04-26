Арамиль, Свердловская область, , 10:19 — REGNUM В Арамиле Свердловской области утром 26 апреля произошёл хлопок газа. Пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в одноэтажном пристрое, который примыкает к двухэтажному кирпичному четырехподъедному дому. По предварительной информации, при розжиге газового котла в квартире случился хлопок, а затем возгорание. Возможной причиной стало неосторожное обращение с газовым оборудованием или его неисправность.

В квартире проживают шесть человек. Пострадали двое взрослых и ребенок 2018 года рождения. Их госпитализировали с ожогами. По факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля хлопок газа произошел в Нижем Тагиле Свердловской области. В результате происшествия погибла пенсионерка.