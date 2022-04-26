Ульяновск, 26 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска завершено расследование уголовного дела в отношении студента, которого обвинили в нападении на «гвардейца». Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Материалы уголовного дела

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний студент местного вуза. По данным надзорного ведомства, ночью 4 декабря 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле банного комплекса в переулке Охотничий, он несколько раз ударил обмундировании сотрудника Росгвардии по различным частям тела.

Студента обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновской области получил реальный срок 39-летний житель, который побил палкой и камнем сотрудников полиции.

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