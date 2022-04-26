Мадрид, 26 апреля 2022, 10:10 — REGNUM Контроль над Украиной всегда входил в планы Соединенных Штатов, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун.

Оливер Стоун
Оливер Стоун
Gage Skidmore

По его словам, именно Вашингтон спровоцировал этот конфликт, поскольку то, что США сделали, было «переворотом на Украине с целью восстановления прозападного правительства». До этого момента Украина была нейтральной, и это важно помнить, добавил он.

«Украина — часть американского плана, всегда им была. Это то, чего они добивались в 2014 году этим государственным переворотом. Они получили то, что хотели: столкнули Украину с Россией», — цитирует его испанская газета Diario.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.