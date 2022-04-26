Мадрид, , 10:10 — REGNUM Контроль над Украиной всегда входил в планы Соединенных Штатов, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун.

Оливер Стоун Gage Skidmore

По его словам, именно Вашингтон спровоцировал этот конфликт, поскольку то, что США сделали, было «переворотом на Украине с целью восстановления прозападного правительства». До этого момента Украина была нейтральной, и это важно помнить, добавил он.

«Украина — часть американского плана, всегда им была. Это то, чего они добивались в 2014 году этим государственным переворотом. Они получили то, что хотели: столкнули Украину с Россией», — цитирует его испанская газета Diario.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.