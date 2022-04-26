Мадрид, 26 апреля 2022, 10:10 — REGNUM Контроль над Украиной всегда входил в планы Соединенных Штатов, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун.
По его словам, именно Вашингтон спровоцировал этот конфликт, поскольку то, что США сделали, было «переворотом на Украине с целью восстановления прозападного правительства». До этого момента Украина была нейтральной, и это важно помнить, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.