Челябинск, , 10:08 — REGNUM В Челябинской области задержали торговца продукцией военного назначения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Таможня Popadius

Установлено, что гражданин продал в Казахстан 370 танковых шлемофонов ТШ-4М. Это он сделал, изменив характеристики и назначение данного товара в сопроводительных документах. Незаконную сделку выявили оперативники таможни совместно с сотрудниками ФСБ.

Танковые шлемофоны являются продукцией военного назначения. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит семь лет колонии.