Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Климат в Санкт-Петербурге к середине XXI века изменится с нынешнего влажно-континентального на океанический, сообщил 26 апреля начальник отдела градоэкологического обоснования развития территорий Санкт‑Петербурга НИПЦ Генплана города Артем Павловский, передает издание «Петербургский дневник».

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, средняя температура в январе будет колебаться от — 5 до +2 градусов. Сейчас такой климатический подрайон в Крыму, Грузии, Армении, на Кубани. Также повысится и уровень Финского залива.

«До конца никто не знает, насколько быстро будут таять покровные ледники Антарктиды и Гренландии. Этот процесс может очень сильно ускориться в текущем столетии. В перспективе к концу этого века мы можем получить повышение в городе уровня моря до метра», — заметил специалист, уточнив, что повышение уровня Балтики грозит Петербургу затоплением.

Сейчас в зону возможного затопления территорий попадает примерно 3% его площади, а при реализации экстремального климатического сценария эта площадь может увеличиться более чем в два раза.

«Если в настоящее время несколько десятков объектов культурно-исторического наследия попадает в зону возможного затопления, то при неблагоприятном сценарии счет пойдет на тысячи: с нынешних 63-72 объектов до 3783 может увеличиться», – подытожил Павловский.

Эксперт предложил максимально ограничить развитие приморской зоны Северной столицы.

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