Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Климат в Санкт-Петербурге к середине XXI века изменится с нынешнего влажно-континентального на океанический, сообщил 26 апреля начальник отдела градоэкологического обоснования развития территорий Санкт‑Петербурга НИПЦ Генплана города Артем Павловский, передает издание «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

По его словам, средняя температура в январе будет колебаться от — 5 до +2 градусов. Сейчас такой климатический подрайон в Крыму, Грузии, Армении, на Кубани. Также повысится и уровень Финского залива.

«До конца никто не знает, насколько быстро будут таять покровные ледники Антарктиды и Гренландии. Этот процесс может очень сильно ускориться в текущем столетии. В перспективе к концу этого века мы можем получить повышение в городе уровня моря до метра», — заметил специалист, уточнив, что повышение уровня Балтики грозит Петербургу затоплением.

Сейчас в зону возможного затопления территорий попадает примерно 3% его площади, а при реализации экстремального климатического сценария эта площадь может увеличиться более чем в два раза.

«Если в настоящее время несколько десятков объектов культурно-исторического наследия попадает в зону возможного затопления, то при неблагоприятном сценарии счет пойдет на тысячи: с нынешних 63-72 объектов до 3783 может увеличиться», – подытожил Павловский.

Эксперт предложил максимально ограничить развитие приморской зоны Северной столицы.