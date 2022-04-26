Омск, 26 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Омске будет завершён 27 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Соответствующее постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест. По прогнозам синоптиков, в Омской области наступает стабильно тёплая погода с высокой среднесуточной температурой.

27 апреля теплоснабжающие организации Омска начнут отключать подачу теплоносителя в жилые многоквартирные дома и другие здания. Поочередно будут отключаться локальные группы потребителей.

Городские теплоисточники будут переведены на летний режим работы. Ресурсоснабжающие организации проведут гидравлические испытания, капитальный и текущий ремонт теплоисточников и теплосетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершается отопительный сезон.

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