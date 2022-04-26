Москва, , 10:07 — REGNUM Покупка американским предпринимателем Илоном Маском социальной сети микроблогов Twitter ничего не изменит в сути платформы. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Twitter keiyac

«Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни. Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом её регистрации», — написал Медведев.

По его словам, именно по этой причине «никакого чудесного превращения с Twitter не случится», и соцсеть не станет демократичной и справедливой: «Если, конечно, не уйдёт из американской юрисдикции».