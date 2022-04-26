Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Травма российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказалась несерьёзной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Александр Овечкин Michael Miller

Отмечается, что Овечкин получил повреждение верхней части тела, но избежал серьёзных последствий.

«Он вернётся в строй со дня на день», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин получил травму во время матча с «Торонто», вратарь которого Эрик Челльгрен подставил клюшку ему под ноги, после чего тот упал, ударившись плечом о борт.

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