Санта-Моника, США, 26 апреля 2022, 10:06 — REGNUM Тестировщик студии Naughty Dog Кори Хонг указал в своём резюме на LinkedIn два неанонсированных ранее проекта: ремейк и многопользовательскую игру. Об этом 26 апреля пишет портал VGC.
Таким образом тестировщик подтвердил разработку ремейка The Last of Us для консолей PlayStation 5, о которой ещё в апреле 2021 года писало издание Bloomberg. Впрочем, сами Naughty Dog пока не давали никаких заявлений по этому поводу.
Напомним, что оригинальная The Last of Us вышла в 2013 году эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 3. Позже её обновленную версию выпустили и на PlayStation 4.
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