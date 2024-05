Санта-Моника, США, 26 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Тестировщик студии Naughty Dog Кори Хонг указал в своём резюме на LinkedIn два неанонсированных ранее проекта: ремейк и многопользовательскую игру. Об этом 26 апреля пишет портал VGC.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Таким образом тестировщик подтвердил разработку ремейка The Last of Us для консолей PlayStation 5, о которой ещё в апреле 2021 года писало издание Bloomberg. Впрочем, сами Naughty Dog пока не давали никаких заявлений по этому поводу.

Напомним, что оригинальная The Last of Us вышла в 2013 году эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 3. Позже её обновленную версию выпустили и на PlayStation 4.