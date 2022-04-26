Саратов, 26 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшую неделю (19 — 25 апреля) зарегистрировано 11 306 случаев ОРВИ, это больше предыдущей недели на 6%. По совокупному населению заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Вирус гриппа за прошедшую семидневку по области не выявлен. Крайне важными остаются меры профилактики заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, среди которых защитные маски, гигиена рук, прогулки на свежем воздухе и полноценное питание, напомнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ среди взрослых ниже на 22,2%, среди детей от 0 до 2 лет — на 47,8%, среди детей 3-6 лет — на 44,8%, среди детей 7-14 лет — на 27,4%.

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