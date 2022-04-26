Москва, 26 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео оставленной украинскими боевиками базы ремонта и хранения вооружения ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль базу хранения и ремонта техники ВСУ», — говорится в материале.

Отмечается, что на территории базы находится большое количество комплексов противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. В ангарах находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники.