Иркутск, , 10:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 26 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8599 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 317 (+68 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 433 (+2 за сутки).

В то же время выздоровели 285 992 пациентов (+167 за сутки).

Ещё 671 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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