Москва, , 10:03 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правовая, организационная и техническая готовность работы соцфонда должна быть налажена к 1 января 2023 года. Данная реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.