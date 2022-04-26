В Еврейской автономии запустили «Поезд помощи» для жителей Донбасса
Биробиджан, 26 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Акция «Поезд помощи» проходит в Еврейской АО с целью собрать для жителей ДНР и ЛНР продукты питания и предметы первой необходимости. В мэрии Биробиджана подчеркнули, что сбор идёт добровольно. Об этом написал в своём телеграм-канале 26 апреля мэр города Максим Семёнов.
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Начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Валерий Жуков подчеркнул, что в регионе акция «Поезд помощи» идёт очень активно. В ней, в том числе, участвуют медицинские работники и сотрудники социальных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области гуманитарный груз для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали национальные сообщества из Благовещенска. Для беженцев они передали более 2 тыс. тонн необходимых вещей.