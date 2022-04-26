Биробиджан, 26 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Акция «Поезд помощи» проходит в Еврейской АО с целью собрать для жителей ДНР и ЛНР продукты питания и предметы первой необходимости. В мэрии Биробиджана подчеркнули, что сбор идёт добровольно. Об этом написал в своём телеграм-канале 26 апреля мэр города Максим Семёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик

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«Все прекрасно понимают, что жители Донбасса оказались в сложной ситуации. У многих разрушены дома, люди остались без вещей и средств к существованию. И им, как никогда, нужна наша помощь. В социальных сетях стали поступать мне вопросы, что в школах рассылают сообщения и обязывают родителей сдавать деньги для жителей Донбасса. Обращаю внимание жителей города, акция добровольная и никто, никого не может к ней принуждать! Помощь могут оказать все неравнодушные жители. Кто чем может!», — отметил мэр столицы ЕАО. Он попросил горожан назвать школы, в которых требуют помощь.

Начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Валерий Жуков подчеркнул, что в регионе акция «Поезд помощи» идёт очень активно. В ней, в том числе, участвуют медицинские работники и сотрудники социальных служб.

«Идёт сбор средств личной гигиены и продуктов питания, которые сегодня так необходимы людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Акция добровольная и присоединиться к ней могут все неравнодушные жители региона», — сказал Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области гуманитарный груз для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали национальные сообщества из Благовещенска. Для беженцев они передали более 2 тыс. тонн необходимых вещей.